Moldova - Arnavutluk maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Moldova - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Moldova ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Arnavutluk maçı 17 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MOLDOVA - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Moldova: Railean; Revenco, Craciun, Baboglo, Marandici, Reabciuk; Postolachi, Motpan, Rata, Cojocaru; Nicolaescu

Arnavutluk: Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani, Bajrami; Asllani, Cikalleshi, Seferi