2024'e akıllı top

UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı. adidas firması tarafından üretilen ve Almanca'da "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi. UEFA'dan yapılan açıklamada, şarj edilebilen bir batarya barındıran top sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024'te Almanya'da yapılacak.