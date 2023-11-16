Haberler Futbol 2024'e akıllı top

2024'e akıllı top

Almanya’da düzenlenecek EURO 2024 için üretilen Fussballliebe adlı top tanıtıldı. İçeresinde batarya da bulunan top VAR kararlarına destek olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2024'e akıllı top

UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı. adidas firması tarafından üretilen ve Almanca'da "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi. UEFA'dan yapılan açıklamada, şarj edilebilen bir batarya barındıran top sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024'te Almanya'da yapılacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
Uruguaylı stoper için transfer teklifi!
G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var?
Batshuayi sevindi Tadic üzüldü!
2024 memur, emekli memur maaşı hesaplama
LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?
LA NİNA KIŞI YÜZÜNÜ GÖSTERECEK: Montları, botları hazırlayın! | İstanbul hava durumu 16 Kasım
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? 07:31
Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! 00:54
Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! 00:52
G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! 00:19
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 00:19
Çalımbay'dan Aboubakar ve Burak Yılmaz sözleri! Çalımbay'dan Aboubakar ve Burak Yılmaz sözleri! 00:19
Daha Eski
Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! 00:19
İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam 00:19
Altay Bayındır'a gün doğdu! Altay Bayındır'a gün doğdu! 00:19
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 00:19
NBA'de Oosterwolde vakası! NBA'de Oosterwolde vakası! 00:19
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı 00:19