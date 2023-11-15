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Güney Kıbrıs - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Güney Kıbrıs ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Güney Kıbrıs - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 09:20
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Güney Kıbrıs - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Güney Kıbrıs - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Güney Kıbrıs ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kıbrıs - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kıbrıs - İspanya maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Spor Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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