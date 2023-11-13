BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Real Oviedo - Cartagena

21:00 Ruch - Radomiak

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