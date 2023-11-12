BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Pendikspor - Samsunspor 16:00 Beşiktaş - Başakşehir 16:00 Ç. Rizespor - stanbulspor 19:00 Adana Demir - Fenerbahçe

13:30 Manisa FK - Bandırmaspor 13:30 Boluspor - Sakaryaspor 16:00 BB Erzurumspor - Göztepe 19:00 Kocaelispor - Çorum FK

17:00 Aston Villa - Fulham 17:00 Brighton - Sheffield Utd 17:00 Liverpool - Brentford 17:00 West Ham - Not. Forest 19:30 Chelsea - Man City

18:15 Barcelona - Alaves 20:30 Sevilla - Real Betis 23:00 Atl. Madrid - Villarreal

14:30 Napoli - Empoli 17:00 Fiorentina - Bologna 17:00 Udinese - Atalanta 20:00 Lazio - Roma 22:45 Inter - Frosinone

17:00 Lille - Toulouse 17:00 Clermont - Lorient 17:00 Metz - Nantes 19:05 Rennes - Lyon 22:45 Lens - Marsilya

17:30 B. Leverkusen - Union Berlin 19:30 Werder Bremen - E. Frankfurt 21:30 RB Leipzig - Freiburg

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