BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Pendikspor - Samsunspor
16:00 Beşiktaş - Başakşehir 16:00 Ç. Rizespor - stanbulspor 19:00 Adana Demir - Fenerbahçe
16:00 Beşiktaş - Başakşehir
16:00 Ç. Rizespor - stanbulspor
19:00 Adana Demir - Fenerbahçe
13:30 Manisa FK - Bandırmaspor
13:30 Boluspor - Sakaryaspor 16:00 BB Erzurumspor - Göztepe 19:00 Kocaelispor - Çorum FK
13:30 Boluspor - Sakaryaspor
16:00 BB Erzurumspor - Göztepe
19:00 Kocaelispor - Çorum FK
17:00 Aston Villa - Fulham
17:00 Brighton - Sheffield Utd 17:00 Liverpool - Brentford 17:00 West Ham - Not. Forest 19:30 Chelsea - Man City
17:00 Brighton - Sheffield Utd
17:00 Liverpool - Brentford
17:00 West Ham - Not. Forest
19:30 Chelsea - Man City
18:15 Barcelona - Alaves
20:30 Sevilla - Real Betis 23:00 Atl. Madrid - Villarreal
20:30 Sevilla - Real Betis
23:00 Atl. Madrid - Villarreal
14:30 Napoli - Empoli
17:00 Fiorentina - Bologna 17:00 Udinese - Atalanta 20:00 Lazio - Roma 22:45 Inter - Frosinone
17:00 Fiorentina - Bologna
17:00 Udinese - Atalanta
20:00 Lazio - Roma
22:45 Inter - Frosinone
17:00 Lille - Toulouse
17:00 Clermont - Lorient 17:00 Metz - Nantes 19:05 Rennes - Lyon 22:45 Lens - Marsilya
17:00 Clermont - Lorient
17:00 Metz - Nantes
19:05 Rennes - Lyon
22:45 Lens - Marsilya
17:30 B. Leverkusen - Union Berlin
19:30 Werder Bremen - E. Frankfurt 21:30 RB Leipzig - Freiburg
19:30 Werder Bremen - E. Frankfurt
21:30 RB Leipzig - Freiburg
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