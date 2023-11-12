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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '12 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Pendikspor - Samsunspor

16:00 Beşiktaş - Başakşehir

16:00 Ç. Rizespor - stanbulspor

19:00 Adana Demir - Fenerbahçe

13:30 Manisa FK - Bandırmaspor

13:30 Boluspor - Sakaryaspor

16:00 BB Erzurumspor - Göztepe

19:00 Kocaelispor - Çorum FK

17:00 Aston Villa - Fulham

17:00 Brighton - Sheffield Utd

17:00 Liverpool - Brentford

17:00 West Ham - Not. Forest

19:30 Chelsea - Man City

18:15 Barcelona - Alaves

20:30 Sevilla - Real Betis

23:00 Atl. Madrid - Villarreal

14:30 Napoli - Empoli

17:00 Fiorentina - Bologna

17:00 Udinese - Atalanta

20:00 Lazio - Roma

22:45 Inter - Frosinone

17:00 Lille - Toulouse

17:00 Clermont - Lorient

17:00 Metz - Nantes

19:05 Rennes - Lyon

22:45 Lens - Marsilya

17:30 B. Leverkusen - Union Berlin

19:30 Werder Bremen - E. Frankfurt

21:30 RB Leipzig - Freiburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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