BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

Trabzonspor - Konyaspor 20:00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor 20:00

Adanaspor - Gençlerbirliği 20:00

Athletic Bilbao - Celta Vigo 23:00

Sassuolo - Salernitana 20:30 Genoa - Hellas Verona 22:45

Montpellier - Nice 23:00

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg 22:30

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...