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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni transferini açıkladı

Son dakika spor haberleri... Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Petrol Ofisi, Olga Sevcova transferini duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 12:23
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Letonyalı kanat Olga Sevcova'yı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'nın IBV takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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