Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Letonyalı kanat Olga Sevcova'yı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'nın IBV takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
✍️ 💛💙 🔗 https://t.co/9gZ4P0fLqO pic.twitter.com/rvYsVMfQsB— Fenerbahçe Petrol Ofisi (@kadinfutbolfb) November 7, 2023