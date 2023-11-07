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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası maçlarının tarihleri

Futbolseverler Türkiye Kupası'nın kura çekimi tarihini merak ediyor. TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin tarihlerini resmen açıkladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? İşte kura çekimi tarihi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:00
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası maçlarının tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından 4. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. TFF, 4. eleme turu kura çekim tarihlerini duyurdu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi 7 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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