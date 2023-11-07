Haberler Futbol Şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi

Şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler Avrupa'nın en iyi takımlarını canlı izleme fırsatına sahip olacak. Galatasaray'ın da içerisinde yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Exxen platformu yayıncılığı üstleniyor. Ancak bazı müsabakalar TV 8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 13:50
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Şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7-8 Kasım tarihlerinde, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 9 Kasım tarihinde yaşanacak. Futbolseverler TV 8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçları araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK? TV8 5'TAKİ CANLI ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ...

7 Kasım Salı

  • Dortmund - Newcastle United / 20:45 - TV 8,5
  • Manchester City - Young Boys / 23:00 - TV 8,5

8 Kasım Çarşamba

  • Napoli - Union Berlin / 20:45 - TV 8,5
  • Real Madrid - Braga / 23:00 - TV 8,5
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