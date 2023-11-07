Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi | Galatasaray maçı şifresiz TV8 5'ta mı?

👉BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ - GS MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Allianz Stadyumu'nda Galatasaray, Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Galatasaray maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.
MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;
- beIN SPORTS France
- BeIN Connect Mena HD
- BeIN SPORTS France 4 HD Max
- BeIN Sports Mena 5 HD
- beIN SPORTS Mena EN HD
- Cytavision Sports 6 HD
- DAZN 1
- DAZN Deutsch
- Exxen
- LiveScore
- Match! TV Russia
- Mehoho Futbol 5
- Paramount+
- Pickc+ Sports 5
- Prima Sport RO 3
- Prima Play
- Sky Sport 3 Austria
- Sport 24 At Sea HD
- Stand Sport Australia
- SuperSport Football HD
- TNT Sport 3
- TV4 Play+
- ViaPlay Baltic
- ViaPlay Denmark
- ViaPlay Island