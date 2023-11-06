BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 KASIM PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Kayserispor - Alanyaspor
20:00 Gaziantep FK - Ç. Rizespor
20:00 Gaziantep FK - Ç. Rizespor
20:00 Ümraniyespor - Tuzlaspor
23:00 Tottenham - Chelsea
23:00 Getafe - Cadiz
20:30 Frosinone - Empoli
22:45 Torino - Sassuolo
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