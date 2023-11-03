Al Tai - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Tai - Al Fayha maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai ile Al Fayha 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Tai - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAI - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Tai - Al Fayha 3 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.