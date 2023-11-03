Haberler Futbol Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Shabab ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 12:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab - Al Ittihad maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Shabab ile Al Ittihad 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab - Al Ittihad 3 Kasım Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'e dev talip! Trabzonspor maçında izleyecekler
Başkan Erdoğan'dan Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi'nde tarihi açıklamalar
Cengiz Ünder'den müjdeli haber!
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürüyor!
Al Fateh - Al Hilal maçı ne zaman?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! 12:14
Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürüyor! Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürüyor! 12:13
G.Saray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel G.Saray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel 12:08
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 12:06
Cengiz Ünder'den müjdeli haber! Cengiz Ünder'den müjdeli haber! 12:03
Dyshawn Pierre'in son durumu açıklandı Dyshawn Pierre'in son durumu açıklandı 11:58
Daha Eski
F.Bahçe ile Trabzonspor 134. kez karşı karşıya! F.Bahçe ile Trabzonspor 134. kez karşı karşıya! 11:25
Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman? 11:14
Al Fateh - Al Hilal maçı ne zaman? Al Fateh - Al Hilal maçı ne zaman? 11:10
Fırtına Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor Fırtına Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor 11:09
Al Tai - Al Fayha maçı ne zaman? Al Tai - Al Fayha maçı ne zaman? 11:05
1. Lig'de haftanın kritik maçı! 1. Lig'de haftanın kritik maçı! 11:01