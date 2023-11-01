Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Manchester United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Manchester United - Newcastle United maçıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Newcastle United maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 23:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.