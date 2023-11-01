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Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Erbaaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:01
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Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Konyaspor - Erbaaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Konyaspor ile Erbaaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Erbaaspor maçı 2 Kasım Perşembe günü saat 17.30'da oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Erbaaspor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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