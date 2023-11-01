Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Giresunspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.