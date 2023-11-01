Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FETHİYESPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.