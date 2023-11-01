Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Düzcespor - Kuşadasıspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Düzcespor ile Kuşadasıspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DÜZCESPOR - KUŞADASISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Düzcespor - Kuşadasıspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.