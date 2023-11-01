Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Bournemouth - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Bournemouth ile Liverpool maçıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Liverpool maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.