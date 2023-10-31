Somaspor - Talasgücü Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Somaspor - Talasgücü Belediye maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor.Somaspor ile Talasgücü Belediye kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Somaspor - Talasgücü Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOMASPOR - TALASGÜCÜ BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Somaspor - Talasgücü Belediye maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.