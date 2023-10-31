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Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turuda Manchester United ve Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 17:20
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Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Manchester United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Manchester United - Newcastle United maçıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Newcastle United maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 23:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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