Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Kastamonuspor ile Ayvalıkgücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASTAMONUSPOR - AYVALIKGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.