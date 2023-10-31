İstanbulspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

İstanbulspor - Kepez Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. İstanbulspor ile Kepez Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - KEPEZ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Kepez Belediyespor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynancak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İstanbulspor - Kepez Belediyespor maçı CANLI İZLE - TIKLA