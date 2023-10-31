Hatayspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor - Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Hatayspor ile Sarıyer kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Sarıyer maçı 31 Ekim Salı günü saat 17.30'da oynancak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.