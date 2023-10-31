Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Gençlerbirliği ile Burdur MAKÜ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BURDUR MAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı 31 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynancak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.