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Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Düzcespor ile Kuşadasıspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 14:10
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Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Düzcespor - Kuşadasıspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Düzcespor ile Kuşadasıspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Düzcespor - Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DÜZCESPOR - KUŞADASISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Düzcespor - Kuşadasıspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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