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Cristiano Ronaldo Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ile dalga geçti!

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran yıldız oyuncu Lionel Messi, 8. kez yıldız futbolcusu seçildi. Bunun üzerine Cristiano Ronaldo'dan flaş bir hareket geldi. Instagram'dan Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Portekizli yıldızın beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 17:16
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Cristiano Ronaldo Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ile dalga geçti!

Ballon d'Or 2023 ödül töreninde yılın futbolcusu belli oldu. Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran yıldız oyuncu Lionel Messi, 8. kez yıldız futbolcusu seçildi.

Bunun üzerine Instagram'dan Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı:

"Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti.

Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi.

Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler."

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yaptı.

İşte o paylaşım ve Ronaldo'nun yorumu:

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