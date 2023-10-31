Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Bandırmaspor - Alanya Kastel maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Bandırmaspor ile Alanya Kastel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ALANYA KASTEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.