Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Antalyaspor ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - 52 Orduspor FK MAÇI CANLI İZLE - TIKLA