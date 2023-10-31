Altay - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Altay - Aliağa Futbol maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Altay ile Aliağa Futbol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - ALİAĞA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Aliağa Futbol maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.