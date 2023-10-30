Afjet - 1984 Muşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Afjet - 1984 Muşspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Afjet - 1984 Muşspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Afjet - 1984 Muşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AFJET - 1984 MUŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Afjet - 1984 Muşspor maçı 31 Ekim Salı günü saat 15.00'te oynancak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.