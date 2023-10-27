Al Tai - Al Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Tai - Al Riyadh maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai ile Al Riyadh 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Tai - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAI - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Tai - Al Riyadh 27 Ekim Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.