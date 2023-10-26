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Al Ittihad - Al Hazem maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad ile Al Hazem karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:02
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Al Ittihad - Al Hazem maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Hazem maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad iile Al Hazem 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTİHAD - AL HAZEM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Hazem 26 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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