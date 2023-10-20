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Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:02 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:10
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Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Ittihad maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon ile Al Ittihad 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Ittihad 20 Ekim Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL TAAWON - AL ITTIHAD MAÇI CANLI İZLE

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