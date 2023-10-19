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UEFA'dan flaş İsrail kararı!

Son dakika spor haberi: UEFA, bir sonraki açıkmaya kadar İsrail'de UEFA müsabakası oynanmayacağını açıklarken, Maccabi Haifa'nın UEFA Gençlik Ligi'nden çekildiğini ve yerine Sparta Prag'ın getirildiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:03
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UEFA'dan flaş İsrail kararı!

UEFA İcra Komitesi, tüm İsrail topraklarındaki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirmesi sonrasında, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi.

İsrail kulüpleri Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'den de kendi sahalarındaki müsabakalar için ülkelerinin toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun stadyumlar önermeleri talep edildi.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal - Maccabi Haifa mücadelesi 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda daha önce 26 Ekim Perşembe günü oynanacağı açıklanan Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşması da 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.

Bunların yanında mevcut durum nedeniyle Maccabi Haifa Genç Takımı ise UEFA Gençlik Ligi'nden çekildi.

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