Inter Miami'den ayrılacak mı? Lionel Messi açıkladı

Inter Miami formasını terleten yıldız futbolcu Messi, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arjantinli süper yıldız, kulüpten ayrılacağına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yıldız futbolcu, "Ocak ayında sezon öncesi çalışmalar yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için Miami'ye döneceğim" şeklinde konuştu.

"UTANÇ VERİCİ"

Tecrübeli futbolcu, kulübü Inter Miami'nin ligde play-off turuna kalamaması konusunda ise, "Bu utanç verici. Çok yaklaşmıştık. Son birkaç maçı kaçırdım. Birkaç sakatlık yaşadık. Temmuz ayı bizim için zor geçti. Her 3 günde bir maç oynadık, seyahat ettik. Ama bir turnuva kazandık, bu da kulüp ve gelecek için çok önemli" ifadelerinde bulundu.