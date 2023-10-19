Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ekim bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '19 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Rebordosa -Braga

Meizhou Hakka - Z. Greentown

Akron - Shinnik

Arsenal Tula - Rodina

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley'den Aboubakar itirafı! "İdmanlarda Aboubakar ile birlikte..."
Katil İsrail'den Gazze'deki Han Yunus Hastanesi'nin yakınına roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer!
F.Bahçe'nin gözdesi için transferde flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan flaş İsrail kararı!
Messi'den ayrılık açıklaması!
Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)
Çatalca'da sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)
Filistin mesajı sonrası Benzema'ya Fransa'da şok suçlama!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Le Havre - Lens maçı ne zaman? Le Havre - Lens maçı ne zaman? 15:48
Gekas'dan sürpriz karar! Yeniden Türkiye'de Gekas'dan sürpriz karar! Yeniden Türkiye'de 15:45
Osasuna - Granada maçı ne zaman? Osasuna - Granada maçı ne zaman? 15:44
Guti'den Burak Yılmaz paylaşımı Guti'den Burak Yılmaz paylaşımı 15:39
F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! 15:34
ManU'da flaş Sancho kararı! ManU'da flaş Sancho kararı! 15:33
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ekim bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ekim bugün kimin maçı var? 14:42
İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! 14:37
Milli yas olunca maçlar iptal edilir mi? Derbi oynanacak mı? Milli yas olunca maçlar iptal edilir mi? Derbi oynanacak mı? 14:37
Fenerbahçe şut çalıştı Fenerbahçe şut çalıştı 14:35
Dursun Özbek duyurdu! "Anlaşmayı yaptık" Dursun Özbek duyurdu! "Anlaşmayı yaptık" 14:19
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 14:01