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Nicolo Fagioli'ye büyük şok! Futboldan 7 ay men cezası aldı

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Nicolo Fagioli'nin adı bahis skandalına karıştı. Torino Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldığı belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 18:22
Nicolo Fagioli'ye büyük şok! Futboldan 7 ay men cezası aldı

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu. Çizme basınında yer alan haberde, Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldığı belirtildi.

Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.

22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezasının kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacağı kaydedildi.

SEZONU KAPATTI!

Nicolo Fagioli, 7 aylık cezanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. Genç oyuncu, soruşturma öncesinde Juventus'ta 6 maçta sahaya çıkmıştı.

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