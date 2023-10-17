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İngiltere 3 - 1 İtalya (MAÇ SONUCU) İngiltere geriden gelerek kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada İtalya'yı 3-1 mağlup etti. İngiltere bu sonucun ardından bitime 2 maç kala Almanya'daki şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 23:45
İngiltere 3 - 1 İtalya (MAÇ SONUCU) İngiltere geriden gelerek kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere ile İtalya karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında İtalya, Scamacca ile 1-0 öne geçti.

İngiltere, 32. dakikada Harry Kane ile penaltıdan skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi İngiltere, Marcus Rashford ile 57. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

77. dakikada Harry Kane, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı.

Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten İngiltere, bitime 2 maç kala şampiyonaya gitmeyi garantiledi. 10 puanda kalan İtalya ise 3. sıraya geriledi.

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