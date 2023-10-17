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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '17 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:50
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Venezuela - Şili

Paraguay - Bolivya

Ekvador - Kolombiya

Uruguay - Brezilya

Peru - Arjantin

Meksika - Almanya

ABD - Gana

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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