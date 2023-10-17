BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
17 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Venezuela - Şili
Paraguay - Bolivya Uruguay - Brezilya Peru - Arjantin ABD - Gana
Paraguay - Bolivya
Uruguay - Brezilya
Peru - Arjantin
ABD - Gana
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