Hazırlık müsabakasında Arnavutluk ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ARnavutluk-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak.

ARNAVUTLUK - BULGARİSTAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ARNAVUTLUK - BULGARİSTAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk ile Bulgaristan arasında oynanacak mücadele 17 Ekim Salı günü 19.00'da başlayacak. Bu mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.