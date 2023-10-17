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Arnavutluk - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlık maçında Arnavutluk ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Peki; Arnavutluk-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler..

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:50
Arnavutluk - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlık müsabakasında Arnavutluk ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ARnavutluk-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak.

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ARNAVUTLUK - BULGARİSTAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk ile Bulgaristan arasında oynanacak mücadele 17 Ekim Salı günü 19.00'da başlayacak. Bu mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

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