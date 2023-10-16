Haberler Futbol SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman?

SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:40
SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman?

Sırbistan - Karadağ maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan sahasında Karadağ'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - Karadağ maçı 17 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyesi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisinden şiddet iddiası! "Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim"
Başkan Erdoğan'dan Dünya Gıda Günü programına Tahıl Koridoru vurgulu mesaj! Savaşlara dikkat çekti... "Krizi derinleştiriyor"
Samet Akaydin pişmanlığı! F.Bahçe...
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Grup kuraları hangi gün çekilecek?
SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda?
Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
Beşiktaş'ta elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos! F.Bahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos! 10:46
Grup kuraları hangi gün çekilecek? Grup kuraları hangi gün çekilecek? 10:43
Muslera'dan Türkiye paylaşımı! Muslera'dan Türkiye paylaşımı! 10:40
ZTK'da kura çekimi tarihi belli oldu! ZTK'da kura çekimi tarihi belli oldu! 10:24
SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda? SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda? 10:23
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu! Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu! 10:22
Daha Eski
KUZEY İRLANDA SLOVENYA maçı hangi kanalda? KUZEY İRLANDA SLOVENYA maçı hangi kanalda? 10:20
FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? 10:16
LİTVANYA MACARİSTAN maçı hangi kanalda? LİTVANYA MACARİSTAN maçı hangi kanalda? 10:11
SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? 10:07
MALTA UKRAYNA maçı hangi kanalda? MALTA UKRAYNA maçı hangi kanalda? 10:01
Gururluyum Gururluyum 01:30