SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda? San Marino - Danimarka maçı ne zaman?

San Marino - Danimarka maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. San Marino sahasında Danimarka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, San Marino - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Danimarka maçı 17 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmamaktadır.