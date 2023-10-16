LİTVANYA MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA Litvanya Macaristan canlı yayın

Litvanya - Macaristan maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Litvanya sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Litvanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Macaristan maçı 17 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.