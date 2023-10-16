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İNGİLTERE İTALYA maçı hangi kanalda? İngiltere - İtalya maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:40
İNGİLTERE İTALYA maçı hangi kanalda? İngiltere - İtalya maçı ne zaman?

İngiltere - İtalya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere sahasında İtalya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - İtalya maçı 17 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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