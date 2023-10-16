İNGİLTERE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA İngiltere İtalya canlı yayın

İngiltere - İtalya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere sahasında İtalya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - İtalya maçı 17 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.