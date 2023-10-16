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FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? Finlandiya - Kazakistan maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya ile Kazakistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:40
FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? Finlandiya - Kazakistan maçı ne zaman?

Finlandiya - Kazakistan maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya sahasında Kazakistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Finlandiya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİNLANDİYA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - Kazakistan maçı 17 Ekim Salı günü saat 19:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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