YUNANİSTAN HOLLANDA maçı hangi kanalda? Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman?

Yunanistan - Hollanda maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Yunanistan sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Hollanda maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.