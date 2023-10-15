Haberler Futbol YUNANİSTAN HOLLANDA maçı hangi kanalda? Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman?

YUNANİSTAN HOLLANDA maçı hangi kanalda? Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 12:10
YUNANİSTAN HOLLANDA maçı hangi kanalda? Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman?

Yunanistan - Hollanda maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Yunanistan sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Hollanda maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'ın golcüsü Milan'a! İtalyanlar duyurdu...
New York Times İsrail'in Gazze'yi işgal planını yazdı! Tel Aviv'in en büyük korkusu tüneller: Yeni cepheler açılabilir
Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim"
Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Letonya maçı saat kaçta?
LÜKSEMBURG SLOVAKYA maçı hangi kanalda?
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
MALTEPE SU KESİNTİSİ - Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (15 Ekim 2023)
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (15 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bisiklet turunun Sultanahmet etabı başladı! Bisiklet turunun Sultanahmet etabı başladı! 11:48
Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... 11:47
Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim" Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim" 11:41
Kulüpler Birliği'ne MHK teklifi! Hakem atamaları... Kulüpler Birliği'ne MHK teklifi! Hakem atamaları... 11:24
Sahalara dönüyor! O maçı gözüne kestirdi Sahalara dönüyor! O maçı gözüne kestirdi 11:12
LÜKSEMBURG SLOVAKYA maçı hangi kanalda? LÜKSEMBURG SLOVAKYA maçı hangi kanalda? 11:09
Daha Eski
Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! 11:09
Fransız ekibinden G.Saraylı yıldıza kanca! Fransız ekibinden G.Saraylı yıldıza kanca! 10:51
BOSNA HERSEK PORTEKİZ maçı hangi kanalda? BOSNA HERSEK PORTEKİZ maçı hangi kanalda? 10:48
İZLANDA LİHTENŞTAYN maçı hangi kanalda? İZLANDA LİHTENŞTAYN maçı hangi kanalda? 10:41
Zaniolo'ya şok suçlama! Çeteyi organize etti mi Zaniolo'ya şok suçlama! Çeteyi organize etti mi 00:01
Transferde Szymanski bombası! 30 milyon euro... Transferde Szymanski bombası! 30 milyon euro... 00:01