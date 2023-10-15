BELÇİKA İSVEÇ maçı hangi kanalda? Belçika - İsveç maçı ne zaman?

Belçika - İsveç maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika sahasında İsveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belçika - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - İsveç maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.