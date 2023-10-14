ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? Romanya - Andorra maçı ne zaman?

Romanya - Andorra maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya sahasında Andorra'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Romanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Andorra maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.